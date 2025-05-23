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Ракурс
Активи рф не розморозять до припинення агресії рф

Країни G7 схвалили спільну заяву про російські активи

23 тра 2025, 09:00
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Країни «Групи семи» схвалили спільну заяву, в якій, зокрема наголошено, що заморожені російські активи залишаться знерухомленими поки росія не припинить свою агресію та не заплатить за завдані Україні збитки.

У документі, який ухвалили міністри фінансів та глави центральних банків країн G7 на зустрічі 20−22 травня в канадському Банфі, також засуджують розв’язану рф війну, підтримують суверенітет і територіальну цілісність України і вітають поточні зусилля з намагання встановити режим припинення вогню.

Як зазначено в заяві, якщо припинення вогню досягти не вдасться, країни G7 розглядатимуть всі «можливі варіанти, включаючи варіанти максимального посилення санкційного тиску».

Дональд Трамп у червні цього року відвідає саміт G7 у Канаді. Це буде перший візит президента США до країни, яку він хоче перетворити на «51-й американський штат».

Джерело: Ракурс


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