росія виступає проти проведення переговорів з Україною у Ватикані, - Bloomberg

https://racurs.ua/ua/n206518-rosiya-vystupaie-proty-provedennya-peregovoriv-z-ukrayinou-u-vatykani-bloomberg.html

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росія виступає проти проведення переговорів з Україною у Ватикані через складні відносини між Римо-католицькою церквою та РПЦ, очолюваною патріархом Кірілом.

Про це повідомляє Bloomberg.

РПЦ виступає проти участі Ватикану в мирних переговорах, вважаючи його історичним суперником в Україні, який, також, не засудив закриття владою церков Московського патріархату.

Чиновники в рф не планують, аби путін їздив до Ватикану чи взагалі будь-куди для переговорів. Натомість росіяни зосереджені на технічних переговорах, які відбулися минулого тижня у Стамбулі. За словами співрозмовника видання, Кремль очікує, що ці переговори відновляться у Стамбулі.

Проте європейські чиновники стверджують, що наразі обговорюється роль Ватикану як потенційного господаря або посередника на переговорах. Переговори можуть відбутися вже наступного тижня, хоча це залежить від готовності росії взяти в них участь.

За даними співрозмовників видання, представники США перебувають у контакті з українцями, щоб переконатися, що переговори відбудуться.