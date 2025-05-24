Росіяни вдарили по селу на Харківщині. Фото: ОГП

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Армія росії завдала нових ударів по Харківській області.

Сьогодні під ранок, 24 травня, окупанти завдали серію авіаційних ударів по селу Вільхуватка Купʼянського району. Внаслідок обстрілу була пошкоджена низку приватних домоволодінь та господарчі приміщення. Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.

Ворожа атака забрала життя 77-річної жінки. Поранення дістала ще одна 61-річна мешканка, а 79-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Правоохоронці вже розпочали розслідування за ч. 2 ст. 438 (воєнний злочин, що спричинив загибель людини) Кримінального кодексу України. Також тривають комплексні процесуальні дії з метою належної фіксації та розслідування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

Нагадаємо, пізно ввечері 23 травня авіація рф скинула «ФАБ-250» із модулем УМПК по будинку в Костянтинівці. В оселі на момент обстрілу перебувало подружжя. Внаслідок бомбардування загинула 47-річна жінка, а її чоловік 53 років постраждав.

А в лікарню довелося госпіталізувати жінок 65 й 88 років із сусіднього будинку. Також внаслідок атаки було пошкоджено шість приватних домогосподарств, автомобіль, лінії електромережі та газопостачання.