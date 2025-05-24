На півдні Франції стався масштабний блекаут, без світла залишився Каннський кінофестиваль

https://racurs.ua/ua/n206554-na-pivdni-franciyi-stavsya-masshtabnyy-blekaut-bez-svitla-zalyshyvsya-kannskyy-kinofestyval.html

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На півдні Франції уранці 24 травня стався масштабний блекаут: без світла залишилися 160 тисяч будинків та Каннський кінофестиваль.

Причиною відключення електроенергії стало загорання підстанції в Таннероні — правоохоронці вважають, що це могла бути диверсія. Пожежа також ослабила лінію електропередачі, повідомляє CNN.

Пожежа на підстанції Таннерон за 12 км на північний захід від Канн розпочалася близько 2.00 за місцевим часом, повідомила AFP місцева влада.

Через відключення у Каннах скасували частину показів. Сьогодні ввечері там відбудеться церемонія закриття, організатори планують задіяти генератори.

Також у Франції зафіксували перебої зі зв’язком та порушення в роботі громадського транспорту.

Нагадаємо, що в квітні місяці масштабний блекаут стався (https://t.me/UkraineNow/69168) в Іспанії та Португалії.