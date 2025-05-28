росія атакувала низку регіонів України — щонайменше 15 людей постраждали

https://racurs.ua/ua/n206631-rosiya-atakuvala-nyzku-regioniv-ukrayiny-schonaymenshe-15-ludey-postrajdaly.html

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росія атакувала низку регіонів України — щонайменше 15 людей постраждали.

На Харківщині під атаками були села Васищеве та Есхар — в кожному з них постраждали 4 людини.

Кіровоградщина: росіяни вдарили по одному з промислових підприємств у Світловодську. Там сталась пожежа, її вже локалізували. Відомо про трьох травмованих. Також пошкоджено 76 приватних та один 9-поверховий житловий будинок.

На Миколаївщині через удар по Галицинівській громаді легкі поранення отримала 7-річна дівчинка. А в Очакові через обстріли пошкоджений рекреаційний об'єкт.

Херсонщина: російські військові скинули вибухівку з БпЛА на цивільний автомобіль у Білозерці — постраждав 70-річний чоловік. Ще двоє людей постраждали від атаки по Херсону та Антонівці.

Пізно ввечері вівторка, 28 травня, російські війська вдарили балістичною ракетою по Ніжину Чернігівській області.

Як повідомив мер міста Олександр Кодола, зафіксовано приліт на території підприємства на околиці міста.

Дякуємо Богу та ЗСУ, жертв немає. Інформація щодо руйнувань уточнюється, — написав він у Facebook.

До цього рф завдала ударів по Ніжинському району.