путін вимагає припинити розширення НАТО на схід і скасувати частину санкцій проти рф як умови завершення війни

https://racurs.ua/ua/n206638-putin-vymagaie-prypynyty-rozshyrennya-nato-na-shid-i-skasuvaty-chastynu-sankciy-proty-rf-yak-umovy.html

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Вимоги путіна щодо припинення війни в Україні включають письмове зобов’язання від західних лідерів припинити розширення НАТО на схід і зняти частину санкцій з росії.

Про Reuters розповіли три російські джерела, обізнані з ходом переговорів.

путін готовий до миру, але не за будь-яку ціну, — заявило одне високопоставлене російське джерело, знайоме з думкою вищого керівництва Кремля, яке говорило на умовах анонімності.

Зокрема він хоче офіційного виключення членства у НАТО для України, Грузії, Молдови та інших колишніх радянських республік.

росія також хоче, щоб Україна була нейтральною, щоб були зняті деякі західні санкції, щоб було вирішено питання заморожених російських суверенних активів на Заході і щоб російськомовні громадяни України «були захищені», сказали три джерела.

Одне джерело повідомило, що якщо путін зрозуміє, що не зможе досягти мирної угоди на своїх умовах, він намагатиметься показати українцям і європейцям за допомогою військових перемог, що «мир завтра буде ще більш болючим». У Кремлі вважають, що росія може воювати роками, незважаючи на санкції та економічний біль з боку Заходу.

Друге джерело повідомило, що путін зараз менш схильний до територіальних компромісів і дотримується своєї публічної позиції, що він хоче, щоб до складу росії увійшли всі чотири області на сході України, на які вона претендує.

путін вважає цю війну переломним моментом у відносинах Москви із Заходом, який, за його словами, принизив росію після розпаду СРСР в 1991 році, розширивши НАТО і «посягнувши» на те, що він вважає сферою впливу Москви.

Київ неодноразово заявляв, що росії не можна надавати право вето на її прагнення приєднатися до альянсу НАТО. Україна заявляє, що потребує від Заходу міцних гарантій безпеки, які б стримували будь-яку майбутню російську атаку.

НАТО також у минулому заявляло, що не змінюватиме свою політику «відкритих дверей» лише тому, що цього вимагає Москва.