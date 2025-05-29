Скільки митців та медійників загинули за час повномасштабної війни, розповіли в Мінкультури

Жертвами російської агресії стали сотні митців, фото: Pexels

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За час повномасштабного російського вторгнення — з 24 лютого 2022 року — війна забрала життя 204 митців та 108 українських та іноземних медійників.

Про це сьогодні, 29 травня, повідомила прес-служба Мінкультури.

Ці дані не лише про масштаби втрат, а й нагадують про трагічні сторінки нашої історії. Так само як у 20-х — на початку 30-х років ХХ століття сталінський режим знищив покоління українських митців, так і сьогодні росія цілеспрямовано нищить культурну еліту України, — наголошують у міністерстві.

У Мінкультури зазначають, що такі втрати можна порівняти з «Розстріляним відродженням» (поколінням української інтелектуальної та мистецької еліти, яка зазнала репресій та фізичного знищення сталінським режимом у 20−30-х роках XX ст.):

Ці митці були гордістю нашої нації. Сьогодні ми знову втрачаємо не просто талановитих українців, а частину нашої душі, адже кожен наш митець — це унікальна особистість, яка збагачувала українську культуру.

Також у Мінкультури нагадали, що журналісти, які нині працюють в Україні, створюють важливі новини, розслідування та репортажі в умовах підвищеного ризику:

Вони фіксують події війни, щоб надати Україні та світу достовірну інформацію про те, що відбувається. Медійники 24/7 збирають неспростовні докази злочинів окупантів та висвітлюють силу, подвиг і мужність наших захисників.