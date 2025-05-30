Рашисти масово підписували контракти з міноборони рф у 2024 році, фото: Reddit

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Контракт з міноборони рф у 2024 році підписали до 407,2 тис. осіб.

Це випливає із даних про витрати федерального бюджету рф за 2024 рік, повідомляє російське видання «Важные истории».

Зазначається, що 407,2 тис. людей — це максимальна оцінка числа завербованих до російської армії у 2024 році, в той час як мінімальна оцінка кількості новобранців становить 374,2 тис. людей.

Різниця оцінок пов’язана із тим, що у серпні 2024 року володимир путін підняв федеральну виплату за укладення контракту зі 195 тис. рублів до 400 тис. рублів. Через це складно розрахувати точну кількість контрактників за 3-й квартал 2024 року, — зазначає видання.

Видання зауважує, що такі дані показують, що, ймовірно, міноборони рф, як і раніше, завищує кількість нових контрактників:

наприкінці 2024 року міністр оборони рф Андрій Білоусов заявив, що контракт на службу уклали 427 тис. людей — це на 5−15% вище, ніж свідчать дані про витрати бюджету;

оцінка заступника голови ради безпеки рф дмитра медведєва — 450 тис. контрактників ще більше розходиться з бюджетними витратами.

Також видання помітило зменшення тему вербування новобранців до російської армії у 2024 році, порівняно з 2023-м:

Як випливає з даних про витрати бюджету, у 4 кварталі 2024-го контракт підписували в середньому 1700 осіб на день. Це у 1,3 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року. Такої кількості людей недостатньо для того, щоб досягти заявленої Білоусовим цифри.

путін нещодавно заявив, що до літа 2025 року кількість тих, хто уклав контракт для участі у війні проти України, зросла вдвічі порівняно з попереднім роком. Проте, хоча дані про витрати федерального бюджету рф за 2025 рік ще не опубліковані, оцінити реальні темпи набору новобранців можна за допомогою відомостей про виплати одноразових бонусів новим контрактникам з регіональних бюджетів.

Вони показують, що навесні 2025 темп набору, навпаки, знизився, — наголошують «Важные истории».

Видання порівняло дані з трьох регіонів з річних частин рф, які різняться за чисельністю населення та розмірами виплат новим контрактникам, при цьому виплати там не змінювалися протягом останніх дев’яти місяців:

у Кемеровській області — великому сибірському регіоні з населенням понад 2,5 млн осіб — за укладання контракту виплачують 800 тис. рублів. Дані про витрати регіону на ці бонуси показують, що в жоден із місяців 2025 року темпи набору не перевищували показників кінця 2024 року. Якщо в листопаді-грудні укладати контракти приходило в середньому 30 осіб на день, то в травні цього року вже вдвічі менше, близько 15 осіб;

темп набору контрактників в одному з регіонів Північного Кавказу — Кабардино-Балкарії — у травні впав у півтора рази порівняно з кінцем 2025 року: від дев’яти до шести новобранців щодня. Влада республіки видає новим контрактникам один із найбільших у рф одноразових бонусів — 1,5 млн рублів (максимальна виплата в росії зараз — 2,65 млн рублів у Ханти-Мансійському автономному окрузі);

у центральноросійській Орловській області, де мешкає понад 600 тис. осіб, навесні 2025 року набирали менше контрактників, ніж у другій половині попереднього року. У серпні 2024-го місцева влада підвищила регіональну виплату до мінімальної суми, рекомендованої тоді путіним регіонам — 400 тис. рубів — і з того часу не переглядали її розмір.

Зазначається, що схожий тренд зниження набору видно й у інших регіонах, якими доступні дані.

Озвучена Путіним цифра — 1800 нових контрактників на день до літа 2025 року — може бути завищена майже вдвічі, — наголошує видання.

Так, науковий співробітник Німецького інституту міжнародних відносин та безпеки (SWP) Яніс Клюге, який займається оцінкою темпів рекрутингу в російську армію за даними про одноразові виплати, оновив розрахунки станом на травень.

За його оцінкою, в середньому контракти на військову службу наразі укладають близько 1000 осіб по всій росії, — зазначає видання.

Аналіз Клюге не показує дворазового прискорення набору у травні, про яке говорить путін.

У грудні минулого року був сплеск виплат — мабуть, сезонний: зазвичай, наприкінці року витрачається багато коштів. У січні, навпаки, спостерігається сезонне зниження через святкові дні. Навесні темпи зросли, проте наприкінці квітня — на початку травня почали знижуватися, — наголошує Клюге.

На його думку, зростання у перші місяці 2025 року пов’язане з тим, що на тлі обговорення мирних переговорів за участю рф, України та США багато хто підписував контракти, сподіваючись уникнути участі у серйозних бойових діях і при цьому отримати виплати. Однак довго така мотивація зберігатися не може і після періоду ажіотажу настав очікуваний спад.

Джерело: «Важные истории»