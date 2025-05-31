Дональд Трамп здивувався ракетним ударам по Києву під час перемовин. Фото:

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Президента США Дональда Трампа здивували ракетні удари росії по Києву.

Американський лідер заявив, що був здивований тим, що країна-агресор здійснювала ракетні обстріли столиці України в той час, коли тривали мирні перемовини щодо врегулювання російсько-української війни. Така позиція Москви його «дуже розчарувала». Про це Трамп заявив 30 травня під час своєї прес-конференції, передає прес-служба Білого дому.

Я бачив речі, які мене дуже здивували: ракети, що обстрілювали такі міста, як Київ, під час переговорів, які, як мені здавалося, були дуже близькі до завершення. Ми збиралися розв’язати проблему, а потім раптом почали обстрілювати ракетами… Я дуже розчарований у цьому сенсі, — розповів Трамп.

Господар Білого дому наголосив, що і президент України Володимир Зеленський, і глава рф володимир путін є «дуже впертими». Трамп вкотре наголосив, що росія не пішла повномасштабною війною проти України, якби він був при владі.

Це не моя війна, я лише хочу розв’язати проблему для людей, — додав лідер Америки.

Нагадаємо, раніше Трамп розкритикував путіна через бомбардування України та заявив, що такі атаки йому «зовсім не подобаються». Він тоді заявив, що «путін збожеволів», якщо вважає, що йому вдасться захопити всю Україну.

Також американський лідер розкритикував і президента України Володимира Зеленського, заявивши, шо той своїми заявами «не приносить користі своїй країні».