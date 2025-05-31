Росіяни глушать GPS у східній частині Балтики - це небезпечно для цивільного судноплавства

У східній частині Балтійського моря росіяни почали глушіння та спуфінг сигналу GPS, що створило загрозу для цивільного судноплавства.

Про це повідомляє Onet, публікацію якого цитує DefenseRomania.

Глушіння призвело до зникнення кораблів із радарів та порушень у навігації, що викликає занепокоєння серед країн Балтійського регіону.

Дослідження польських фахівців із GNSS виявили, що джерела глушіння можуть бути розміщені на кораблях, які перебувають у русі, а не на стаціонарних об'єктах, як вважалося раніше.

Це ускладнює виявлення та нейтралізацію таких загроз і, відповідно, потребує більших ресурсів для протидії їм.

Крім того, повідомляється про випадки, коли кораблі зникають із радарів, а їхні сигнали AIS (автоматичної ідентифікаційної системи) передають некоректне місцезнаходження.

Це створює серйозні ризики для безпеки морського судноплавства та може бути частиною гібридної стратегії, спрямованої на дестабілізацію регіону.