Чергова російська авіабомба впала в Бєлгородській області рф.

Про це у суботу, 31 травня, повідомляє проукраїнський телеграм-канал Astra.

За повідомленням джерел, 29 травня ФАБ-500 виявили у селі Бочківка окупованого Бєлгородського району Бєлгородської області. Постраждалих немає.

Це вже 82 ФАБ, яка «нештатно впала» з російських літаків у Росії та на тимчасово окупованих територіях з початку 2025 року. Влада це приховує, а коли російських бомб, що впали, страждають люди — звинувачують ЗСУ, — зазначає Astra.