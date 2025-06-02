Рашисти атакували рятувальників на Запоріжжі - постраждали 12 працівників ДСНС

https://racurs.ua/ua/n206769-rashysty-atakuvaly-ryatuvalnykiv-na-zaporijji-postrajdaly-12-pracivnykiv-dsns.html

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Російська армія 2 червня вдарила по пожежно-рятувальній частині Степногірська в Запорізькій області. Унаслідок атаки поранень зазнали 12 працівників ДСНС.

Ворог FPV-дронами ударив по будівлі пожежного підрозділу та службових авто, які рухались дорогою. Будівля та транспорт пошкоджені.

Попри те що працівники перебували в укритті, четверо рятувальників зазнали поранень. Стан 48-річного співробітника ДСНС лікарі оцінюють як вкрай важкий. Чоловіки віком 49, 38 та 50 років — у стані середньої тяжкості.

Ще восьмеро рятувальників проходять обстеження. Усім постраждалим надають необхідну медичну та психологічну допомогу.

У ДСНС додали, що під час евакуації травмованих російські війська знову відкрили вогонь. Під обстріл потрапили дві пожежні машини, які вивозили постраждалих та весь особовий склад частини.

Очільник ОВА згодом повідомив, що за допомогою звернулися ще 8 рятувальників, постраждалих внаслідок російської атаки. Їх всіх госпіталізували. Таким чином наразі в лікарні перебувають 12 працівників ДСНС — один з них у вкрай важкому стані. Інші в стані середньої тяжкості.