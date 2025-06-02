Прихильниця України Бербок очолила Генасамблею ООН

https://racurs.ua/ua/n206772-pryhylnycya-ukrayiny-berbok-ocholyla-genasambleu-oon.html

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Екс-главу МЗС Німеччини Анналену Бербок обрано головою Генасамблеї ООН. Її кандидатуру підтримали 167 із 193 країн.

Посада голови Генасамблеї ООН вважається церемоніальною, а таємне голосування затвердження Бербок розглядалося як формальність.

За даними німецького агентства dpa, на його проведенні наполягла росія. Бербок була єдиним кандидатом. 80-та сесія Генасамблеї ООН розпочнеться у вересні.

Представники московитів закидають Бербок «кричущу упередженість». Адже політикиня відома своєю послідовною підтримкою України та засудженням російської військової агресії. На посаді міністерки закордонних справ ФРН Бербок відкрито виступала за жорсткий курс щодо росії.

Німецька політикиня стала п’ятою жінкою в історії, яку обрали президенткою Генеральної асамблеї ООН. Після голосування вона подякувала за підтримку і заявила, що прагне бути «чесною посередницею» для Генасамблеї. Бербок також підкреслила, наскільки важливо, щоби жінки «мали місце за столом».

Бербок була очільницею МЗС в уряді Олафа Шольца від партії «зелених». Оскільки її політична сила не увійшла до коаліції, Анналена втратила портфель.