Ліквідація наслідків російської атаки в Одесі, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n206793-robot-pracuvav-nad-likvidaciieu-naslidkiv-rosiyskoyi-ataky-v-odesi-foto-video.html

Ракурс

В Одесі під час ліквідації наслідків російської атаки, здійсненої рашистами сьогодні, 3 червня, працював пожежний робот Magirus Wolf R1.

Про це повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відповідні фото та відео.