Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Ліквідація наслідків російської атаки в Одесі, фото: ДСНС
Робот працював над ліквідацією наслідків російської атаки в Одесі (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n206793-robot-pracuvav-nad-likvidaciieu-naslidkiv-rosiyskoyi-ataky-v-odesi-foto-video.htmlРакурс
В Одесі під час ліквідації наслідків російської атаки, здійсненої рашистами сьогодні, 3 червня, працював пожежний робот Magirus Wolf R1.
Про це повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відповідні фото та відео.
Цей робот керується дистанційно, тож надзвичайники можуть працювати без загрози для власного життя, — розповіли у ДСНС. — Для нього не страшні ані вогонь, ані дим, ані висока температури. Саме тому Magirus Wolf R1 стає незамінним у найнебезпечніших умовах.
Гра в наперстки у ВАКС: Як інкримінувати діяння, визнане таким, що не містить складу злочину
Розуміти і розумнішати: до нових американських підходів — без емоцій
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...