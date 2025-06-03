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Ракурс
Ліквідація наслідків російської атаки в Одесі, фото: ДСНС

Робот працював над ліквідацією наслідків російської атаки в Одесі (ФОТО, ВІДЕО)

3 чер 2025, 15:57
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В Одесі під час ліквідації наслідків російської атаки, здійсненої рашистами сьогодні, 3 червня, працював пожежний робот Magirus Wolf R1.

Про це повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відповідні фото та відео.

Цей робот керується дистанційно, тож надзвичайники можуть працювати без загрози для власного життя, — розповіли у ДСНС. — Для нього не страшні ані вогонь, ані дим, ані висока температури. Саме тому Magirus Wolf R1 стає незамінним у найнебезпечніших умовах.

Ліквідація наслідків російської атаки в Одесі, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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