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Ракурс
Ликвидация последствий российской атаки в Одессе, фото: ГСЧС

Робот работал над ликвидацией последствий российской атаки в Одессе (ФОТО, ВИДЕО)

3 июн 2025, 15:57
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В Одесі під час ліквідації наслідків російської атаки, здійсненої рашистами сьогодні, 3 червня, працював пожежний робот Magirus Wolf R1.

Про це повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відповідні фото та відео.

Цей робот керується дистанційно, тож надзвичайники можуть працювати без загрози для власного життя, — розповіли у ДСНС. — Для нього не страшні ані вогонь, ані дим, ані висока температури. Саме тому Magirus Wolf R1 стає незамінним у найнебезпечніших умовах.

Ліквідація наслідків російської атаки в Одесі, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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