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Ликвидация последствий российской атаки в Одессе, фото: ГСЧС
Робот работал над ликвидацией последствий российской атаки в Одессе (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n206793-robot-rabotal-nad-likvidaciey-posledstviy-rossiyskoy-ataki-v-odesse-foto-video.htmlРакурс
В Одесі під час ліквідації наслідків російської атаки, здійсненої рашистами сьогодні, 3 червня, працював пожежний робот Magirus Wolf R1.
Про це повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відповідні фото та відео.
Цей робот керується дистанційно, тож надзвичайники можуть працювати без загрози для власного життя, — розповіли у ДСНС. — Для нього не страшні ані вогонь, ані дим, ані висока температури. Саме тому Magirus Wolf R1 стає незамінним у найнебезпечніших умовах.
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