Ликвидация последствий российской атаки в Одессе, фото: ГСЧС

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В Одесі під час ліквідації наслідків російської атаки, здійсненої рашистами сьогодні, 3 червня, працював пожежний робот Magirus Wolf R1.

Про це повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відповідні фото та відео.