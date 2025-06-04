Велика Британія пообіцяла Україні 100 тис. дронів. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n206807-brytaniya-anonsuvala-peredachu-ukrayini-100-tys-droniv-reuters.html

Ракурс

Україна отримає велику військову допомогу від Великої Британії.

Британський уряд оголосив про намір поставити Україні 100 тис. дронів до квітня 2026 року. Це у 10 разів більше, ніж було передано раніше, і є частиною стратегії підтримки Києва у боротьбі з російською агресією. Про це повідомило агентство Reuters.

До пакету допомоги увійдуть дрони на загальну суму 350 млн фунтів стерлінгів. Цей пакет є частиною допомоги на загальну суму 4,5 млрд фунтів.

За словами міністра оборони Великої Британії Джона Гілі, Лондон посилює підтримку України, «надаючи сотні тисяч додаткових дронів цього року та завершивши ключовий етап у постачанні артилерійських боєприпасів». Очікується, що Гілі представить ці плани на засіданні «Рамштайну» 4 червня в Брюсселі.

Також британський уряд схвалив незалежний «Огляд стратегічної оборони», який передбачає створення більш смертоносної та технологічно оснащеної армії для протидії новим загрозам, зокрема з боку рф.

Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що держави-учасниці коаліції дронів, яку створили з ініціативи Великої Британії та Латвії, зобов’язалися до кінця 2025 року виділити щонайменше 2,75 млрд євро на підтримку Збройних сил України.

Джерело: Reuters