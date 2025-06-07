ЄС міг витрачати податкові гроші на лобістів своєї кліматичної політики

https://racurs.ua/ua/n206898-ies-mig-vytrachaty-podatkovi-groshi-na-lobistiv-svoieyi-klimatychnoyi-polityky.html

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Газета Welt am Sonntag отримала доступ до секретних документів і з’ясувала, що ЄС, мабуть, витрачав податкові гроші на сумнівну лобістську діяльність, щоб переконати громадськість у своїй кліматичній політиці.

Очевидно, ЄС платив екологічним організаціям за те, щоб вони подавали позови проти німецьких підприємств та вели кампанії. Це випливає із секретних контрактів, які Welt am Sonntag (входить до концерну Axel Springer) вперше змогла повністю переглянути.

Брюссельські чиновники та активісти, згідно з цими даними, координували свої дії до найдрібніших деталей, — повідомляє газета.

На цю операцію, ймовірно, було витрачено мільйони євро з податків. Які саме німецькі фірми постраждали, звіт не вказує.

Наприклад, НКО ClientEarth, мабуть, отримала 350 000 євро для залучення німецьких вугільних електростанцій до судових процесів — з метою збільшити «фінансові та юридичні ризики» для операторів.

Також організацію Friends of the Earth було найнято Єврокомісією для боротьби з угодою про вільну торгівлю між Європою та Південною Америкою — тоді як співробітники самої Комісії просували цю угоду.

Інші групи нібито отримували гроші за вплив на депутатів Європарламенту перед голосуваннями з питань пестицидів та хімікатів.

Ці контракти було укладено у 2022 році, а гроші надійшли у 2023 році. Окремі НКО отримали до 700 000 євро.

Це сумно, що за колишніх членів Єврокомісії Синкевичуса і Тиммерманса видавалися прямі субсидії організаціям, які включили до своїх програм цілі: радикальні дії, приховане політичне лобіювання і тиск на тих, хто приймає рішення, — обурюється депутат Європарламенту Моніка Хольмейєр в інтерв’ю Sonttag Welt a.

Вона продовжує:

Особливо мене вразили підривні плани, згідно з якими сільськогосподарські підприємства і навіть вугільні електростанції мали бути змушені припинити свою діяльність через позови та надмірне посилення вимог до звітності.

За її словами, тривожно, що «контролери Єврокомісії не визнали ці сумнівні програми приводом для відмови у фінансуванні».

У громадян складається враження, що Комісія підтримує податковими грошима лише ті думки, які їй до вподоби. Це сильно підриває довіру до європейських інститутів, — заявляє заступник голови ВДП та депутат Європарламенту Свеня Хан у Welt am Sonntag.

﻿Єврокомісія досі ніяк не прокоментувала сам факт та результати розслідування.