Спека призвела до пожежі у Вінниці, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n206914-u-vinnyci-zalyshenyy-na-speci-telefon-sprychynyv-pojeju-video.html

Ракурс

У Вінниці залишений в салоні під впливом прямих сонячних променів мобільний телефон спричинив пожежу.

Відповідне відео сьогодні, 8 червня, опубліковане у Telegram-каналі Вінницького ситуаційного центру.

Що буде, якщо залишити телефон під склом автівки у спеку? Буде пожежа, — вказано в описі відео. — Всередині вибухнув телефон і почало горіти в машині. Вдалось загасити вогонь рятувальникам.

ДСНС Вінниччини попереджає, що сьогодні на більшій території області — надзвичайний рівень пожежної небезпеки.