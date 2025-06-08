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Ракурс
Спека призвела до пожежі у Вінниці, фото: «Вікіпедія»

У Вінниці залишений на спеці телефон спричинив пожежу (ВІДЕО)

8 чер 2025, 16:10
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У Вінниці залишений в салоні під впливом прямих сонячних променів мобільний телефон спричинив пожежу.

Відповідне відео сьогодні, 8 червня, опубліковане у Telegram-каналі Вінницького ситуаційного центру.

Що буде, якщо залишити телефон під склом автівки у спеку? Буде пожежа, — вказано в описі відео. — Всередині вибухнув телефон і почало горіти в машині. Вдалось загасити вогонь рятувальникам.

ДСНС Вінниччини попереджає, що сьогодні на більшій території області — надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню), — вказано в повідомленні, опублікованому на Фейсбук-сторінці відомства.

Джерело: Ракурс


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