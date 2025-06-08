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Спека призвела до пожежі у Вінниці, фото: «Вікіпедія»
У Вінниці залишений на спеці телефон спричинив пожежу (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n206914-u-vinnyci-zalyshenyy-na-speci-telefon-sprychynyv-pojeju-video.htmlРакурс
У Вінниці залишений в салоні під впливом прямих сонячних променів мобільний телефон спричинив пожежу.
Відповідне відео сьогодні, 8 червня, опубліковане у Telegram-каналі Вінницького ситуаційного центру.
Що буде, якщо залишити телефон під склом автівки у спеку? Буде пожежа, — вказано в описі відео. — Всередині вибухнув телефон і почало горіти в машині. Вдалось загасити вогонь рятувальникам.
ДСНС Вінниччини попереджає, що сьогодні на більшій території області — надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню), — вказано в повідомленні, опублікованому на Фейсбук-сторінці відомства.
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