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Жара привела к пожару в Виннице, фото: «Википедия»
В Виннице оставленный на жаре телефон вызвал пожар (ВИДЕО)https://racurs.ua/n206914-v-vinnice-ostavlennyy-na-jare-telefon-vyzval-pojar-video.htmlРакурс
У Вінниці залишений в салоні під впливом прямих сонячних променів мобільний телефон спричинив пожежу.
Відповідне відео сьогодні, 8 червня, опубліковане у Telegram-каналі Вінницького ситуаційного центру.
Що буде, якщо залишити телефон під склом автівки у спеку? Буде пожежа, — вказано в описі відео. — Всередині вибухнув телефон і почало горіти в машині. Вдалось загасити вогонь рятувальникам.
ДСНС Вінниччини попереджає, що сьогодні на більшій території області — надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню), — вказано в повідомленні, опублікованому на Фейсбук-сторінці відомства.
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