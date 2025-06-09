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Сили ППО знищили за ніч 277 "шахедів"
Сили ППО знищили за ніч 277 «шахедів»https://racurs.ua/ua/n206933-syly-ppo-znyschyly-za-nich-277-shahediv.htmlРакурс
У ніч на 9 червня (із 20.00 8 червня) противник атакував 499-ма засобами повітряного нападу:
Про це повідомили Повітряні сили уранці 9 червня.
Ідеться про:
- 479 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — рф;
- чотири аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал» із Тамбовської обл. — рф;
- 10 крилатих ракет Х-101 із Саратовської обл. — рф;
- три крилаті ракети Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря.;
- дві протирадіолокайційні ракети Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;
- крилату ракету Х-35 із ТОТ АР Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10.30 протиповітряною обороною знешкоджено 479 засобів повітряного нападу противника, 292 збито вогневими засобами, 187- локаційно втрачені:
- 277 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 183 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 10 крилатих ракет Х-101;
- чотири аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал»;
- дві крилаті ракети Х-22 — не досягли цілей (локаційно втрачені);
- дві протирадіолокаційні ракети Х-31П;
- крилата ракета Х-35.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 17 локаціях.