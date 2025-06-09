Затримання Романа Замрія: бойовий медик повідомив, що не оновив вчасно потрібні документи

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Колишній бойовий медик Роман Замрій (Йода), якого представники ТЦК начебто незаконно утримували у підвалі, повідомив, що вчасно не оновив потрібні документи. Також чоловік зазначив, що його обурив не факт мобілізації, а її методи. Про це він написав у Facebook.

Напередодні Замрій заявив, що його затримали представники Чернівецького ТЦК та три дні утримували «на підвалі». Там не зважали на його бронювання, забрали телефон та не давали води і їжі.

Це сталося на одному з блокпостів у Чернівецькій області. За його словами, попри наявність відстрочки, його на три дні «кинули у підвал», забравши телефон.

Увечері 4 червня на блокпосту в Чернівецькій області поблизу Хотина його документи взяв на перевірку представник ТЦК, після чого попросив підвезти до військкомату, щоб скинути документи, які підтверджують право на відтермінування.

На порозі військкомату він попросив телефон, щоб занести туди дані, куди переслати фотографії, але одразу забрав його і зник.

Вийшов офіцер і сказав, що повезе на ВЛК, поки вони розглядають моє право на відтермінування.

Я взагалі не заперечую, що придатний до служби і тому не розумію навіщо робити такий цирк. Рентгену просто нема, він відсутній. Від слова зовсім. Там просто пишуть, що ви здорові. Так що навіть туберкульоз — це проблема вже потім війська, а не цього моменту. Я зрозумів, що це цирк і просто вже ради правди сказав, що у мене камінці у нирках. Мені сказали, що нема. Я обурився, бо знаю, що є. Мені повернули екран ноутбука: «ось ваша електронна карточка — немає". Я підійшов до колеги і показав, що у нього закритий доступ до моєї карточки, а щоб отримати доступ, — там є кнопка спеціальна, мені відправляється смс, я підтверджую, і картка відкривається. Все клас — тільки телефон в ТЦК і його вони не віддадуть, смс не подивляться і доступу до даних не буде, отже — «всі здорові»!, — зазначив колишній бойовий медик.

За його словами, на кілька хвилин йому віддали телефон і він встиг зателефонувати сестрі та у свій ТЦК, а далі його «кинули у підвал» і заявили, що «оскільки у нього немає телефону, у нього немає броні».

Далі вас кидають у підвал. До слова: Сьогодні розмовляв з представниками обласного Чернівецького ТЦК. Вони дуже вибачатись, за все що відбулось, просили не писати про підвал і що підвалу нема. Ок. Вибачте, привезли вночі в кімнату, вікно якої виходить на якийсь темнющий склад і на ньому решітка. Все за гратами. На вас направлена камера, двері зачиняють ззовні на замок. Кімната побита, смердюча і дихати нічим. Вона не відрізнялась від підвалу нічим. Далі — неволя. На жодні запитання відповідей нема, — зазначив Замрій.

У «підвалі» він перебував разом з іншим чоловіком, який виявився майором авіації. Той просив, аби його доправили в авіаційну бригаду, однак у ТЦК відмовили.

Ввечері їх перестали годувати і давати воду. За словами медика, вони добу були без їжі та води.

Через три дні після затримання їх доправили до військової частини. Однак там військові відмовилися брати до лав піхоти майора авіації, а також почали сваритися на військових ТЦК та СП, які мобілізували медика.

Замрій додав, що не всі ТЦК такі, втім, саме такі випадки «вбивають бойовий дух армії».

Без мобілізації нашій країні не встояти! Та немає більшого злочину у військовий час, ніж вбити бойовий дух своїх же чоловіків, своїх же мобілізованих, своїх же солдат. Почуйте мене, всі, хто ще має хоч краплю здорового глузду в цій країні! Немає більшого злочину, ніж вбити бойовий дух армії… Дякую, хоч мене не били, бо майора на моїх очах били. Я не все написав, що хотів, бо ми без мобілізації програємо війну і всі загинемо. Я не все написав, повірте, далеко не все, що я бачив за ці 3 дні! І ви можете закрити мені рот і позбавити голосу, але це був один з останніх голосів у вашу підтримку, ви не той голос закрили, бо я підтримував вас! Можливо тому я все ще не можу відійти від шоку. Не в мобілізації справа! А у ваших методах!, — додав він.

У Чернівецькому обласному ТЦК та СП 8 червня прокоментували ситуацію, заявивши, що права на відстрочку військовозобов’язаний не мав, а їхні співробітники «діяли у межах закону».

У ТЦК заявили, що 4 червня, у другій половині дня Романа Замрія зупинили на одному з блокпостів в Чернівецькій області для перевірки документів і «запросили для уточнення військово-облікових даних до 1 відділу Дністровського РТЦК та СП».