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Ракурс
Штабіст у військовій частині Сумщини отримав підозру за безпідставну виплату понад 2,4 млн грн "бойових" грошей

Штабіст у військовій частині Сумщини отримав підозру за безпідставну виплату понад 2,4 млн грн «бойових» грошей

9 чер 2025, 14:02
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Начальник однієї з груп штабу військової частини в Сумській області отримав підозру за безпідставну виплату понад 2,4 млн грн «бойових» грошей.

Про це повідомила Нацполіція.

За його вказівкою до службових рапортів вносилися неправдиві відомості. Це дозволило незаконно нарахувати шістьом військовим додаткові 100 тис. грн за нібито участь у бойових діях, а також одноразову винагороду в 70 тис. грн.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Джерело: Ракурс


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