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Російський FPV-дрон поранив чоловіка у Нікополі, фото: ДСНС
У Нікополі внаслідок атаки російських дронів є загиблий та поранений (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n206945-u-nikopoli-vnaslidok-ataky-rosiyskyh-droniv-ie-zagyblyy-ta-poranenyy-foto.htmlРакурс
У Нікополі внаслідок атаки російського безпілотника загинув 58-річний чоловік.
Про це сьогодні, 9 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Його життя обірвала ворожа атака, коли агресор скинув на місто боєприпас з БпЛА, — розповів Лисак.
Прес-служба ДСНС також повідомляє, що сьогодні внаслідок російської атаки FPV-дроном житлового сектору Нікополя постраждав 47-річний чоловік.
Попередньо, у нього осколкове поранення стегна та акубаротравма, — розповіли у відомстві. — Надзвичайники спільно з волонтерами Загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста оперативно надали потерпілому першу домедичну допомогу та транспортували до лікарні.