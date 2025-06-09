Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російський FPV-дрон поранив чоловіка у Нікополі, фото: ДСНС

У Нікополі внаслідок атаки російських дронів є загиблий та поранений (ФОТО)

9 чер 2025, 18:33
999

У Нікополі внаслідок атаки російського безпілотника загинув 58-річний чоловік.

Про це сьогодні, 9 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Його життя обірвала ворожа атака, коли агресор скинув на місто боєприпас з БпЛА, — розповів Лисак.

Прес-служба ДСНС також повідомляє, що сьогодні внаслідок російської атаки FPV-дроном житлового сектору Нікополя постраждав 47-річний чоловік.

Попередньо, у нього осколкове поранення стегна та акубаротравма, — розповіли у відомстві. — Надзвичайники спільно з волонтерами Загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста оперативно надали потерпілому першу домедичну допомогу та транспортували до лікарні.

Російський FPV-дрон поранив чоловіка у Нікополі, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів