Російський FPV-дрон поранив чоловіка у Нікополі, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n206945-u-nikopoli-vnaslidok-ataky-rosiyskyh-droniv-ie-zagyblyy-ta-poranenyy-foto.html

Ракурс

У Нікополі внаслідок атаки російського безпілотника загинув 58-річний чоловік.

Про це сьогодні, 9 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Його життя обірвала ворожа атака, коли агресор скинув на місто боєприпас з БпЛА, — розповів Лисак.

Прес-служба ДСНС також повідомляє, що сьогодні внаслідок російської атаки FPV-дроном житлового сектору Нікополя постраждав 47-річний чоловік.