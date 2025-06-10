У Харкові до трьох зросла кількість жертв обстрілу. Фото: ДСНС

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У Харкові зросла кількість жертв масованої атаки, яку окупанти здійснили 7 червня.

Під час проведення пошуково-рятувальних робіт на підприємстві, що зазнало обстрілу, було виявлено тіло людини. Зараз триває процес його деблокування. Таким чином вже троє людей загинули внаслідок ворожого обстрілу. Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram.

Також місцева влада поінформувала, що під завалами будівлі можуть знаходитися ще п’ятеро людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, 7 червня російська армія завдала ударів чотирма керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах Харкова. У Київському районі спалахнула масштабна пожежа. Спочатку повідомлялося про п’ятьох постраждалих — трьох жінок і двох чоловіків. Згодом стало відомо, що на території підприємства, ймовірно, заблоковано шістьох працівників.