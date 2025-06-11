У Польщі Сейм висловив вотум довіри уряду Туска

Дональд Туск, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n206997-u-polschi-seym-vyslovyv-votum-doviry-uryadu-tuska.html

Ракурс

У Польщі Сейм висловив вотум довіри уряду Дональда Туска більшістю голосів.

Про це сьогодні, 11 червня, повідомляє DW.

Нинішній склад Сейму — 460 депутатів. 243 депутати висловили довіру коаліційному уряду Туска, 210 депутатів — проголосували проти.

Туск сам запросив проведення голосування щодо довіри до уряду після нещодавньої поразки його політичного союзника мера Варшави Рафала Тшасковського у другому турі президентських виборів, що змусило його шукати спосіб відновити свій авторитет.

Необхідність такого голосування Туск пояснив тим, що Польща після виборів опинилася в новій реальності.

Я прошу про голосування щодо довіри з цілковитим переконанням, що ми маємо мандат керувати, брати на себе повну відповідальність за те, що відбувається в Польщі, — заявив він.

Як повідомляє «Польське радіо», перед голосуванням прем'єр представив у Сеймі виклад, у якому він окреслив план дій коаліційного кабінету міністрів на наступні два з половиною роки. Його було обговорено з лідерами партій, які входять до коаліції. Туск заявив про готовність продовжувати очолювати кабінет міністрів.

Джерело: Deutsche Welle, «Польське радіо»