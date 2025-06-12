Влада Індії припускає, що внаслідок авіатрощі загинуло більш як 240 людей

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Авіакатастрофа в Індії у центрі уваги ЗМІ.

Місцева влада припускає, що внаслідок авіатрощі загинуло більш як 240 людей, пише BBC. У Головному управлінні цивільної авіації Індії також не розраховують, що хтось із них вижив. Продовжується пошук тіл пасажирів.

Нагадаємо, 12 червня пасажирський літак Boeing 787−8 Dreamliner авіакомпанії Air India упав на гуртожиток для медиків у місті Ахмедабад.

Начальник поліції міста Ахмедабад каже, що серед загиблих можуть бути мешканці міста, а не тільки пасажири й екіпаж літака. Про це пише АР.

Літак упав неподалік аеропортув. На місці розбирають завали й шукають людей.

Станом на 14.00 за Києвом рятувальники дістали тіла 35 загиблих через авіакатастрофу літака. Ще більше людей досі під завалами. Влада не сподівається знайти тих, хто вцілів. Літак був заправлений паливом для довгого перельоту до Лндона.

На борту літака, що зазнав аварії, знаходилося 169 громадян Індії, 53 громадян Великої Британії, семеро громадян Португалії і один громадянин Канади. Усього — 242 особи.