В ДТП у Франції загинули троє українців, постраждали діти. Фото:

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Ракурс

Автобус з українцями потрапив в аварію у Франції.

Автобус повертався навчального обміну з французького ліцею в Бретані. Дорогою до Парижа транспортний засіб втратив керування і з’їхав у кювет. Наразі відомо про чотирьох загиблих дорослих, троє з них — громадяни України. Про це президент Володимир Зеленський повідомив Telegram.

Ще двоє постраждалих перебувають у важкому стані, французькі медики борються за їхні життя. Решта дітей, які перебували в автобусу, дістали середні та легкі поранення. Усім постраждалим надають необхідну допомогу.

За словами глави держави, на місце ДТП негайно направили команду українських дипломатів і консулів на чолі з послом України у Франції. Вони підтримують зв’язок із сім’ями постраждалих, а також із представниками французьких органів влади та служб на місці події.

А міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко регулярно інформують Зеленського про постраждалих та обставини трагедії.

Нагадаємо, 13 травня у Франції сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса з громадянами України. Повідомлялося про чотирьох загиблих та 34 постраждалих. З них 11 осіб зазнали важких травм.