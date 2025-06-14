рф у ніч на 14 червня атакувала Україну 58-ма дронами. Фото:

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Країна-агресор росія у ніч на 14 червня атакувала Україну 58-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Ворог запускав дрони з Брянська, Орла, Міллерово, Шаталового й Приморсько-Ахтарська в росії. Основні напрямки повітряного удару були Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. Знищували повітряні цілі ворога зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили в Telegram.

Наразі відомо про знешкодження 43 «Шахедів» та інших дронів на сході та півночі країни. З них 23 вдалося збити вогневими засобами ураження, а 20 повітряних цілей були локаційно втрачені або подавлені РЕБ.

Були зафіксовані влучання засобів повітряного нападу противника у дев’яти локаціях, а падіння уламків — у п’яти локаціях.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що вночі російські «Шахеди» вдарили не лише по цивільних підприємствах, але й по транспортних депо. Таким чином окупанти намагаються знищити логістичну інфраструктуру, якою користується цивільне населення.

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак поінформував, що вночі в області працювала ППО. Захисники неба знищили два ворожі дрони. Внаслідок ворожої атаки у Кривому Розі зафіксовані пошкодження на території підприємств. Також там виникла пожежа.

Нагадаємо, вночі 14 червня армія російської федерації завдала масованих ударів по Запоріжжю — на місто ворог спрямував 14 БпЛА типу Shahed. Через російський обстріл зайнялося гуманітарне підприємство. Пошкоджені автівки, магазин та зупинка громадського транспорту. Вибуховою хвилею вибило вікна у багатоповерхівках. Постраждали двоє поліцейських.