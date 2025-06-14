Конгрес США заблокував 300 млн дол. на оборону України. Фото:

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Конгрес Сполучених Штатів Америки заблокував 300 млн дол. на оборону України.

Комітет з асигнувань Палати представників США затвердив проект оборонних видатків на 2026 фінансовий рік у розмірі 833 млрд дол. Однак конгресмени не підтримали включення поправки про виділення 300 млн дол. на військову допомогу Україні. Про це повідомило видання Breaking Defence.

Поправку про гроші на оборону України внесла конгресмен від Демократичної партії Марсі Каптур, але більшість членів комітету не підтримали її ініціативу. Американське фінансування мало б піти на закупівлю високоточних ракет, систем протиповітряної оборони та іншого критично важливого озброєння.

Голова комітету Том Коул пояснив, що включення цих грошей могло б заблокувати ухвалення всього бюджету

Я кажу це як людина, яка послідовно підтримує Україну. Я написав законопроект для найбільшого пакету допомоги, і моя думка щодо цього не змінилася, але політика є просто практичною, — заявив він.

Зазначається, що для республіканців ключовим було питання єдності в голосуванні: будь‑які суперечливі поправки могли спровокувати внутрішні розбіжності і відтермінувати ухвалення бюджету в цілому.

Breaking Defence пише, що провал цієї поправки ставить під сумнів стабільність майбутнього фінансування оборони України з боку Штатів.

Нагадаємо, нещодавно очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що Білий дім планує скорочення бюджету на безпекову допомогу Україні у 2026 році. У Міноборони США заявили, що американці надали Україні понад 66 млрд дол. допомоги з моменту вторгнення росії в лютому 2022 року.

Джерело: Breaking Defence