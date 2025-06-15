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Ракурс
Окупанти не поспішають відновлювати електропостачання на ТОТ

Понад три роки чекають на відновлення електропостачання жителі ТОТ Луганщини — ОВА

15 чер 2025, 13:51
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На Луганщини жителі тимчасово окупованого Новодружеська, розташованого поряд із Лисичанськом, вже понад три роки чекають на відновлення електропостачання.

Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

З 2022-го росіяни спочатку обіцяли ремонтні роботи, а коли завершилися псевдореферендум та усілякі російські вибори — тиша, — вказано в повідомленні.

Не краща ситуація й у селищі Тошківка в Гірській міській громаді Сіверськодонецького району — через російську агресію там залишилося близько 2% від тієї кількості жителів, які мешкали до початку повномасштабного вторгнення.

Під час штурмових дій росіяни зруйнували у Тошківці об'єкти критичної інфраструктури та житло. Четвертий рік окупанти кажуть, що відновлювальні роботи проводити поки що неможливо. Однак багато хто розуміє, що їх вже не буде, — наголошують в ОВА.

Зазначається, що в цьому населеному пункті наразі проживають лише 90 осіб.

Протягом останніх 20 років до захоплення селища росіянами у ньому мешкало від чотирьох до п’яти тисяч осіб, — додали в ОВА.

Джерело: Ракурс


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