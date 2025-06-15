Понад три роки чекають на відновлення електропостачання жителі ТОТ Луганщини — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n207087-ponad-try-roky-chekaut-na-vidnovlennya-elektropostachannya-jyteli-tot-luganschyny-ova.htmlРакурс
На Луганщини жителі тимчасово окупованого Новодружеська, розташованого поряд із Лисичанськом, вже понад три роки чекають на відновлення електропостачання.
Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
З 2022-го росіяни спочатку обіцяли ремонтні роботи, а коли завершилися псевдореферендум та усілякі російські вибори — тиша, — вказано в повідомленні.
Не краща ситуація й у селищі Тошківка в Гірській міській громаді Сіверськодонецького району — через російську агресію там залишилося близько 2% від тієї кількості жителів, які мешкали до початку повномасштабного вторгнення.
Під час штурмових дій росіяни зруйнували у Тошківці об'єкти критичної інфраструктури та житло. Четвертий рік окупанти кажуть, що відновлювальні роботи проводити поки що неможливо. Однак багато хто розуміє, що їх вже не буде, — наголошують в ОВА.
Зазначається, що в цьому населеному пункті наразі проживають лише 90 осіб.
Протягом останніх 20 років до захоплення селища росіянами у ньому мешкало від чотирьох до п’яти тисяч осіб, — додали в ОВА.