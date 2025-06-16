росія готує чергову антиукраїнську провокацію, фото: СЗР

https://racurs.ua/ua/n207113-rosiya-gotuie-provokaciu-z-feykovymy-spyskamy-identyfikovanyh-zagyblyh-ukrayinciv-rozvidka.html

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росія планує на наступному тижні (орієнтовно 20 червня) кульмінацію своєї кампанії з дискредитації України у контексті обмінів тілами загиблих.

Про це попереджає прес-служба Служби зовнішньої розвідки.

Кульмінація кампанії запланована на останні дні обмінів (попередньо 20 червня). Фінальною частиною цього має стати навмисне вкидання в ЗМІ викривлених (неправдивих) списків нібито ідентифікованих росіянами загиблих українських військових і цивільних, — розповіли у СЗР.

У такий спосіб росія сподівається спровокувати хвилю паніки й обурення в українському суспільстві та перекласти на українську владу відповідальність за скоєні злочини, — додали у розвідці.

За інформацією СЗР, рішення про початок кампанії було ухвалене особисто російським диктатором володимиром путіним, а за координацію дій посадовців та миттєве «реагування» російських медіа відповідає один із перших заступників глави адміністрації президента рф.

Мета кампанії очевидна — спровокувати обурення українського суспільства (військових та їхніх родин) діями української влади, деморалізувати суспільство, одночасно дискредитувавши Україну перед міжнародною спільнотою, як сторону, що не дотримується взятих на себе зобов’язань, — наголосили у СЗР.

За інформацією розвідки: