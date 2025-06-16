росія готує провокацію з фейковими списками «ідентифікованих» загиблих українців — розвідкаhttps://racurs.ua/ua/n207113-rosiya-gotuie-provokaciu-z-feykovymy-spyskamy-identyfikovanyh-zagyblyh-ukrayinciv-rozvidka.htmlРакурс
росія планує на наступному тижні (орієнтовно 20 червня) кульмінацію своєї кампанії з дискредитації України у контексті обмінів тілами загиблих.
Про це попереджає прес-служба Служби зовнішньої розвідки.
Кульмінація кампанії запланована на останні дні обмінів (попередньо 20 червня). Фінальною частиною цього має стати навмисне вкидання в ЗМІ викривлених (неправдивих) списків нібито ідентифікованих росіянами загиблих українських військових і цивільних, — розповіли у СЗР.
У такий спосіб росія сподівається спровокувати хвилю паніки й обурення в українському суспільстві та перекласти на українську владу відповідальність за скоєні злочини, — додали у розвідці.
За інформацією СЗР, рішення про початок кампанії було ухвалене особисто російським диктатором володимиром путіним, а за координацію дій посадовців та миттєве «реагування» російських медіа відповідає один із перших заступників глави адміністрації президента рф.
Мета кампанії очевидна — спровокувати обурення українського суспільства (військових та їхніх родин) діями української влади, деморалізувати суспільство, одночасно дискредитувавши Україну перед міжнародною спільнотою, як сторону, що не дотримується взятих на себе зобов’язань, — наголосили у СЗР.
За інформацією розвідки:
- у кампанії задіяний весь пул прокремлівських ресурсів в російськомовному просторі, які постійно продукують емоційно заряджений контент та маніпулюють статистичними даними, а будь-які технічні затримки у процесі обмінів одразу та безапеляційно трактують як свідомі дії української влади та небажання повертати своїх громадян;
- також у кампанії задіяні проросійські західні інформаційні ресурси, такі як угорські видання Magyar Nemzet та Magyar Hírlap, чеське CZ24. news, словацьке Jednotné Slovensko та франкомовне Réseau International, завдання яких поширювати російські наративи «Україна відмовляється приймати тіла своїх загиблих», «в Україну досі не повернуто тіла майже шести тисяч солдатів» тощо.