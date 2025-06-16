Лікарі допоможуть українському військовому прибрати з тіла напис «Слава росії»

Лікарі допоможуть українському військовому прибрати з тіла напис «Слава росії», який йому випалили окупанти в полоні.

Про це повідомив директор національної програми «Неопалимі» Максим Туркевич та лікар-дерматолог Олександр Туркевич.

За словами Олександра Туркевича, військовий потрапив у полон понад 15 місяців тому після поранення. Коли він прийшов до тями після операції, то побачив напис, який залишив російський хірург.

Лікар припустив, що через кілька місяців від надпису залишиться лише «легкий слід».

Раніше стало відомо, що фото українського військовополоненого зі шрамом на животі, де викарбувано «Слава росії», є справжнім.

Про це повідомив заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов в ефірі телемарафону. За його словами, знімок було зроблено лікарем після одного з попередніх обмінів.