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Під'їзд багатоповерхівки в Києві знищила ракета Х-101
Під’їзд багатоповерхівки в Києві знищила ракета Х-101https://racurs.ua/ua/n207143-pid-yizd-bagatopoverhivky-v-kyievi-znyschyla-raketa-h-101.htmlРакурс
Під’їзд у київській багатоповерхівці був зруйнований внаслідок удару крилатої ракети Х-101, повідомив речник ПС Юрій Ігнат.
За словами міністра внутрішніх справ, вибух був такої сили, що склалася вся конструкція.
Українські військові знешкодили 428 із 472 повітряних цілей цієї ночі, повідомили у Повітряних силах ЗСУ
Російські фашисти запустили по Україні 440 безпілотників, 2 аеробалістичні ракети «Кинджал», 16 крилатих ракет, чотири «Калібри», дев’ять Х-59/69 й одну Х-31П. Основним напрямком удару був Київ.
У КМВА закликають не торкатись підозрілих речей.
Побачили — телефонуйте 101 або 102, позначте місце, попередьте інших та відійдіть на безпечну відстань.