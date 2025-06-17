Під'їзд багатоповерхівки в Києві знищила ракета Х-101

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Під’їзд у київській багатоповерхівці був зруйнований внаслідок удару крилатої ракети Х-101, повідомив речник ПС Юрій Ігнат.

За словами міністра внутрішніх справ, вибух був такої сили, що склалася вся конструкція.

Українські військові знешкодили 428 із 472 повітряних цілей цієї ночі, повідомили у Повітряних силах ЗСУ

Російські фашисти запустили по Україні 440 безпілотників, 2 аеробалістичні ракети «Кинджал», 16 крилатих ракет, чотири «Калібри», дев’ять Х-59/69 й одну Х-31П. Основним напрямком удару був Київ.

У КМВА закликають не торкатись підозрілих речей.

Побачили — телефонуйте 101 або 102, позначте місце, попередьте інших та відійдіть на безпечну відстань.