У Трампа згорнули групу, яка формувала стратегію тиску на рф, - Reuters

https://racurs.ua/ua/n207144-u-trampa-zgornuly-grupu-yaka-formuvala-strategiu-tysku-na-rf-reuters.html

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В адміністрації президента США Дональда Трампа згорнули групу, яка формувала стратегію тиску на рф.

За інформацією Reuters, адміністрація Трампа останніми тижнями фактично припинила роботу міжвідомчої групи, яка мала сформувати стратегію посиленого тиску на росію.

Причиною, мовляв, стали дедалі більші сумніви самого глави Білого дому в доцільності конфронтаційного курсу щодо Москви.

Робоча група включала представників Держдепу, Пентагону, Мінфіну та розвідки, а координував її високопосадовець Ради нацбезпеки США Ендрю Пік, якого усунули з посади в травні.

Учасники групи кажуть: ініціатива «втратила сенс», бо сам Трамп більше не підтримував її.

Роботу групи координували високопоставлені співробітники Служби нацбезпеки США. У роботі брали участь представники Держдепу, Мінфіну, Пентагону і розвідки. Зокрема, вони обговорювали можливість тиску на колишні радянські республіки та інші країни Східної Європи й Азії, щоб обмежити потік товарів у росію та енергоносіїв із неї. Однак уже в травні стало зрозуміло, що Трамп не зацікавлений у жорсткому курсі проти Москви.

«Останнього удару» група зазнала приблизно три тижні тому. Тоді в рамках кадрової чистки звільнили більшість співробітників Ради нацбезпеки, зокрема всю команду, яка займалася війною в Україні.Європейські союзники занепокоєні — напередодні саміту НАТО Трамп пом’якшив риторику щодо росії й назвав виключення її з G8 «помилкою».