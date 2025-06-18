Уряд Нідерландів рекомендує заборонити соцмережі дітям до 15 років

https://racurs.ua/ua/n207171-uryad-niderlandiv-rekomenduie-zaboronyty-socmereji-dityam-do-15-rokiv.html

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Уряд Нідерландів рекомендує заборонити соцмережі дітям до 15 років.

Месенджерами, наприклад WhatsApp і Signal, можуть дозволити користуватися з 13 років. Влада стверджує, що такі застосунки допомагають у розвитку соціальної ідентичності підлітків, надають їм простір для взаємодії з однолітками та самовираження.

Також радять обмежувати час перед екраном:

для дітей віком 2—4 роки — до 30 хвилин на день;

поступово збільшувати до трьох годин на день для дітей віком від 12 років.

Батькам і педагогам рекомендують теж дотримуватися здорових звичок у взаємодії з гаджетами — наприклад, відкладати їх і вимикати сповіщення, коли вони перебувають з дітьми.

11 червня французький президент Еммануель Макрон заявив, що заборонить соціальні мережі для дітей до 15 років у Франції «впродовж найближчих місяців», якщо на рівні Європейського Союзу не буде досягнуто прогресу.

Про це він заявив пізно ввечері у вівторок, 10 червня, у коментарі французьким ЗМІ, передає Politico.

Зазначимо, Греція, за підтримки Франції та Іспанії, очолює ініціативу, спрямовану на суттєве обмеження часу, який підлітки проводять онлайн. Але Макрон, звертаючись до французів після вбивства асистента вчителя в середній школі у вівторок, 10 червня, наголосив, що хоче діяти швидше.

Ми не можемо чекати, — заявив президент Франції.

Зокрема він оголосив, що незабаром у його країні буде запроваджено перевірку віку на сайтах, які продають ножі онлайн — за аналогією до заходів, які вже діють для порносайтів.

15-річна дитина більше не зможе купити ніж онлайн. Це означає, що ми введемо величезні фінансові санкції та заборони, — пообіцяв він.