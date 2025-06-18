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ГУР повідомила про ліквідацію зрадника та воєнного злочинця Грицая в окупованому Бердянську

ГУР повідомила про ліквідацію зрадника та воєнного злочинця Грицая в окупованому Бердянську

18 чер 2025, 18:22
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ГУР 18 червня повідомила про ліквідацію зрадника та воєнного злочинця Михайла Грицая в окупованому Бердянську.

Грицай родом з Полтавщини. У Бердянську він очолював осередок партії «Соціалістична Україна», а після окупації пішов на співпрацю з росіянами та отримав посаду так званого т.в.о. міського голови та одночасно заступника з питань інфраструктури, ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу.

Як зазначають у ГУР, Грицай тероризував населення Бердянська, видавав окупантам проукраїнських громадян та брав участь в організації катівень.

Йому заочно повідомили про підозру у державній зраді.

За даними аналітичної платформи Youcontrol, Грицай у 2015 році балотувався в мери Бердянська як самовисуванець. При цьому, був членом Соціалістичної партії України.

За даними аналітичної платформи Youcontrol, у 2007−2012 роках він був помічником на громадських засадах депутата Верховної Ради від Партії регіонів Степаненка Анатолія Анатолійовича.

У 2006 році Грицай балотувався в депутати Верховної Ради від виборчого блоку політичних партій «ЗА СОЮЗ», не обрано.

Джерело: Ракурс


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