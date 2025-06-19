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Володимир Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ. Фото:

Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ

19 чер 2025, 21:13
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Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Цю посаду отримав Геннадій Шаповалов, який раніше був командувачем військ Оперативного командування «Південь». Її він залишив у лютому 2025 року. У березні 2022 року Шаповалов отримав звання бригадного генерала. Про це йдеться в указі № 412, повідомляється на сайті глави держави.

Шаповалов закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а пізніше — Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України. Також він здобував освіту в Національному університеті «Острозька академія» й закінчив Військовий коледж Армії США.

Нагадаємо, 1 червня генерал-майор Михайло Драпатий подав у відставку з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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