Володимир Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ. Фото:

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Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Цю посаду отримав Геннадій Шаповалов, який раніше був командувачем військ Оперативного командування «Південь». Її він залишив у лютому 2025 року. У березні 2022 року Шаповалов отримав звання бригадного генерала. Про це йдеться в указі № 412, повідомляється на сайті глави держави.

Шаповалов закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а пізніше — Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України. Також він здобував освіту в Національному університеті «Острозька академія» й закінчив Військовий коледж Армії США.

Нагадаємо, 1 червня генерал-майор Михайло Драпатий подав у відставку з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ.