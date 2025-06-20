росія атакувала Україну 86 ударними дронами. Фото:

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Ракурс

Україна відбилася від масованої російської дронової атаки.

У ніч на 20 червня окупанти запустили 86 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із російських напрямків Міллерово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та Чауди в окупованому Криму. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили в Telegram.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Було знешкоджено 70 російських БпЛА на півночі, сході та півдні країни. Збити вдалося 34 безпілотники, а 36 — були локаційно втрачені та подавлені РЕБ. Ворожі БпЛА влучили у восьми локаціях, а уламки впали на 11 локаціях.

Зокрема, вчора пізно ввечері ворог атакував Суми безпілотниками. Як поінформував керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, внаслідок атаки у Ковпаківському районі Сум загорілася одна із будівель у житловому секторі. Пожежу загасили, а люди не постраждали.

Нагадаємо, російська армія вночі 20 червня атакувала безпілотниками Харків та передмістя. Під обстріл потрапили два райони міста та один із районів області. Постраждали четверо осіб, виникли масштабні пожежі.

А в Одесі зафіксовано понад 10 влучань «Шахедів». Постраждали 13 осіб, серед них троє рятувальників. Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків.