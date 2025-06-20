Потужний спалах на Сонці спричинив перебої з радіо

На Сонці в ніч на 20 червня стався потужний спалах, фото:

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Ракурс

Найпотужніший сонячний спалах класу X1.9 стався в ніч на сьогодні, 20 червня, й спричинив перебої з короткохвильовим радіозв’язком по всьому Тихому океану, включно з частинами Гавайських островів.

Про це повідомляє видання Space.com.

Спалах стався у регіоні сонячної плями 4114, його пік припав на 01.50 за Гринвічем (03.50 за київським часом).

Зазначається, що радіоаматори — особливо на Гаваях — могли помітити раптову втрату сигналу на частотах нижче 25 МГц незабаром після спалаху. Спалах також дестабілізував великий магнітний протуберанець, розташований у південній півкулі Сонця.

Проблеми з короткохвильовим зв’язком часто трапляються під час інтенсивної сонячної активності і відбуваються, коли сонячні спалахи випускають у космос рентгенівське та екстремальне ультрафіолетове випромінювання, яке іонізує верхні шари атмосфери Землі.

Хоча ця подія спричинила потужний сплеск електромагнітного випромінювання, вона не призвела до викиду корональної маси, а це означає, що мисливці за полярними сяйвами будуть розчаровані — принаймні, поки що, — зазначає видання.

Спалахи X-класу — це найенергійніший клас сонячних спалахів, кожен наступний ступінь яких означає десятикратне збільшення потужності. Цей спалах X1.9 належить до найпотужніших спалахів поточного сонячного циклу.

Зазначається, що в області сонячної плями 4114 лише кілька днів тому стався ще один спалах X-класу, величиною X1.2 і не схоже, що ця область заспокоїться майбутнім часом.

Джерело: Space.com