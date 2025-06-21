Армія рф вночі завдала масованого комбінованого удару по Полтавщині. Фото:

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Російська армія у суботу, 20 червня, масовано і комбіновано атакувала Полтавську область.

Більшість російських ракет та дронів, які летіли на регіон збила протиповітряна оборона. Однак у Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на об'єктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Голова Полтавської ОВА Володимир Когут.

За його інформацією, наразі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. Обстріл призвів до поранення однієї особи — постраждалий дістав травми середньої тяжкості.

За підрахунками місцевих ЗМІ, в місті пролунало загалом близько 40 вибухів. Ворожа атака тривала кілька годин. Кременчук окутало густим чорним димом.

Експерт з радіотехнологій Сергій Флеш припустив, що основною ціллю росіян міг бути нафтопереробний завод.

Журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram поінформував, що в Кременчуці знаходять уламки, нашпиговані металевими кульками. Окупанти начиняють їм своє боєприпаси, щоб збільшити кількість жертв серед цивільних.

Нагадаємо, російська армія атакувала енергообʼєкти в Кременчуцькій громаді й 15 червня. Тоді під удар потрапили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Внаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі, які були локалізовані рятувальниками.