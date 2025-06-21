володимир путін захотів, щоб Київ визнав «референдуми» на окупованих територіях України. Фото:

https://racurs.ua/ua/n207235-putin-vymagaie-vid-kyieva-vyznaty-referendumy-na-tot-ukrayiny.html

Ракурс

рф вимагає від України визнати «референдуми» на окупованих територіях і погрожує новою війною.

Президент країни-агресора володимир путін хоче, щоб Україна визнала незаконні «референдуми» на окупованих територіях. І пригрозив, що ігнорування «цих результатів означає ймовірність відновлення збройного конфлікту». Про це диктатор заявив в інтерв’ю Sky News Arabia.

У своєму монолозі воєнний злочинець знову говорив про «нейтралітет» України й заявив про необхідність не озброювати Україну ядерною зброєю. Крім того, він вимагає від Києва «забезпечити права» російськомовних та проросійських жителів.

Диктатор звинуватив «зовнішні сторони», у тому, що вони «не прагнуть припинити конфлікт, а радше використовують Україну для досягнення зловмисних цілей»

Також путін цинічно заявив, що «Україна заслуговує на кращу долю, ніж бути інструментом у руках зовнішніх сторін, які працюють проти рф».

Нагадаємо, спеціальний представник президента США Стів Віткофф ще в квітні заявляв, що мирна угода щодо України включатиме врегулювання питання п’яти українських територій.

Джерело: Sky News Arabia