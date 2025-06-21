Боєць Третьої штурмової взяв у полон чотирьох росіян, які їхали в банзай-атаку на квадроциклах

Ракурс

Боєць 3-ї штурмової бригади ЗСУ «Марік» самотужки взяв у полон одразу чотирьох російських штурмовиків, які їхали в банзай-атаку на квадроциклах.

Завдяки особистій хоробрості український боєць зміг створити у росіян враження, що їм протистоять набагато більш суттєві сили.

У той же час окупанти самі погано розуміли своє власне завдання і зазнали серйозних втрат з самого початку штурму, що не могло не позначитися на їх рішучості продовжувати бій.

Друг Марік — стрілець 2-го штурмового батальйону 3-го взводу «Мантікор» — розповідає, як йому вдалося змусити чотирьох п*дарів скласти зброю. А також — про злагоджену роботу командно-спостережного пункту та розрахунку БпЛА.

Група росіян рухалася на квадроциклах, щоб закріпитися на сусідній посадці. Там на них чекали дрони Третьої штурмової: двох задвохсотили на місці, решту «пташки» наздогнали в бліндажі. Коли ті, хто вийшли з укриття, почали просуватися далі — Марік пішов на випередження.

Нас тут багато, здавайтеся, — під ворожими скидами та FPV боєць самостійно зустрів чотирьох окупантів.

Закошмарені та знесилені, вони склали руки за головами. Після ретельної перевірки полоненим було надано першу медичну допомогу — замість очікуваних ними знущань і катувань.