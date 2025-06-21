Світу потрібне сильніше НАТО - Рютте написав статтю про план для Альянсу

https://racurs.ua/ua/n207248-svitu-potribne-sylnishe-nato-rutte-napysav-stattu-pro-plan-dlya-alyansu.html

Ракурс

Світу потрібне сильніше НАТО. Про це написав генсек Альянсу Марк Рютте для Foreign Affairs.

На йог думку, навіть коли війна в Україні завершиться, загроза з боку Москви не зникне. росія відновлює сили за допомогою китайських технологій і виробляє зброю швидше, ніж очікувалося. Цьогоріч рф, за прогнозами, випустить 1,5 тис. танків, 3 тис. броньованих машин і 200 ракет «Іскандер». Росія може бути готова кинути виклик НАТО протягом 5 років.

Ми не можемо дозволити собі сподіватися на краще, ми повинні готуватися до найгіршого. Усі союзники НАТО витратять щонайменше 2% ВВП на оборону цього року — для саміту в Гаазі ми готуємо план щодо збільшення цих інвестицій до 5% ВВП, — пише Рютте.

За його словами, план складається з двох частин. Основна частина витрат буде спрямована на головні оборонні потреби: деталі засекречені, але Альянсу потрібно буде збільшити кількість систем протиповітряної та протиракетної оборони у 5 разів.

НАТО потрібні тисячі додаткових одиниць бронетехніки і танків, мільйони артилерійських снарядів. Ми маємо подвоїти спроможності щодо логістики, медичного забезпечення, вкладатися в кібер- та космічну сфери.

Інша частина плану стосується інфраструктури — дороги, залізниці, порти; готовності цивільних тощо.

НАТО має не лише захищатися, але й стримувати супротивників, тому важливо показати, що Альянс може перевершити суперників у виробництві й спроможностях. Це вимагає промислового відродження не лише в оборонній сфері, а й в економіці загалом. Альянсу потрібно більше сталі та електроенергії, так само як більше танків і літаків.

Ми також вчимося в України, яка показала, як нові або адаптовані технології іноді можуть забезпечити такий самий або навіть більший ефект, ніж традиційне важке озброєння, за значно меншу ціну. Наприклад, українські БПЛА за $400 знищили російські танки вартістю $2 млн, — пише генсек НАТО.

НАТО завжди буде оборонним альянсом; метою його військової могутності є збереження миру. Але щоб зберегти мир, ми повинні готуватися до війни. Саме це ми й робитимемо на наступному саміті.