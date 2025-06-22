Олексій Чернишов, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n207267-chernyshov-povidomyv-scho-povernuvsya-v-ukrayinu-foto.html

Ракурс

Віце-прем'єр — міністр національної єдності Олексій Чернишов повідомив про повернення в Україну із закордонного відрядження.

Про це йдеться у повідомленні, яке він сьогодні, 22 червня, опублікував на своїй Фейсбук-сторінці.

Нарешті вдома. Непросте, але дуже важливе відрядження (яке завдяки деяким медіа стало несподівано популярним) завершено, — заявив він. — Завтра — повертаюся до роботи в Кабміні: будемо втілювати домовленості на практиці. Зокрема, працюватимемо над максимальним збереженням вже наявної підтримки наших громадян в країнах-членах ЄС.

Кампанію дискредитації розберемо по фактах. Правда завжди перемагає, — додав Чернишов.

Також Чернишов опублікував фото, зроблене, ймовірно, при перетині кордону.

Нагадаємо, Чернишов тривалий час перебував за кордоном. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Чернишов перебуває у відрядженні, в ході якого відкриває хаби в різних країнах. Вчора, 21 червня, ЗМІ повідомили, що сім’я Чернишова також виїхала за межі України.