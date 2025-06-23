У Києві ракета рф знищила квартиру Тараса Тополі. Фото: Facebook

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Ракурс

Російська ракетна атака призвела до руйнування квартири соліста гурту «Антитіла» Тараса Тополі.

Всередині оселі все розтрощене, а вибухова хвиля вигнула і вирвала із замків броньовані двері. Від квартири залишилися стіни, але й вони частково зруйновані. Про це музикант 23 червня повідомив у Facebook.

За його словами, в його родині після нічної атаки всі залишилися живими.

Нам пощастило, всі в родині живі. Так склалися обставини, Творець вберіг. Дякую… На відміну від людей у будинку напроти, куди сталося пряме влучання. Там є жертви. Царство небесне всім, хто не пережив цю ніч. Пекельна лотерея…, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 23 червня російська армія завдала масованого удару по Києву та області. Зокрема, ворог бив по житлових районах столиці, лікарнях та спортивній інфраструктурі. Від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони. Найтяжчі наслідки зафіксовані в Шевченківському, там росіяни зруйнували цілий під’їзд житлової багатоповерхівки.

Міська влада заявила, що у будинку в Шевченківському районі виявлено тіла п’ятьох загиблих. Всього в місті 19 потерпілих.