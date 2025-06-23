У Києві зросла кількість загиблих та постраждалих. Фото: ДСНС

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Кількість загиблих та постраждалих у Києві зросла.

Російська нічна ракетно-дронова атака призвела до загибелі шістьох осіб. Також відомо про 25 постраждалих, серед них четверо дітей. У Шевченківському районі постраждали 17 осіб, а в Солом’янському — восьмеро. Про це очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив у Telegram.

Водночас міський голова Києва Віталій Кличко поінформував про 22 поранених. Наразі 12 із них перебувають в міських лікарнях, а інші отримали допомогу на місці.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що тривають пошукові роботи на вулиці Гонти, де було влучання в п’ятиповерховий будинок. Рятувальники вже деблокували тих людей, які проживали в сусідніх під’їздах. Розібрано завали п’ятого, четвертого і частково третього поверху.

Президент Володимир Зеленський вже відреагував на нічну російську атаку.

Після ударів по об'єктах ядерної програми в Ірані було багато галасу з Москви — російське керівництво демонстративно засуджувало «ракетно-бомбові» кроки. Сьогодні Москва мовчить після того, як російська армія завдала абсолютно цинічного удару російсько-іранськими «шахедами» та ракетами по цивільній інфраструктурі Києва та інших наших міст і громад, — написав він у Telegram.

Глава держави поінформував, що у столиці було пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків, а в Білій Церкві ворожий «Шахед» влучив у лікарню.

Нагадаємо, вночі 23 червня російська армія завдала масованого удару по Києву та області. Зокрема, ворог бив по житлових районах столиці, лікарнях та спортивній інфраструктурі. Від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони. Найтяжчі наслідки зафіксовані в Шевченківському, там росіяни зруйнували цілий під’їзд житлової багатоповерхівки.