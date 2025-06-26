У Німеччині росіяни підпалили стоянку з армійськими вантажівками Бундесверу

https://racurs.ua/ua/n207349-u-nimechchyni-rosiyany-pidpalyly-stoyanku-z-armiyskymy-vantajivkamy-bundesveru.html

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У Німеччині росіяни підпалили стоянку з армійськими вантажівками Бундесверу на одному з військових об'єктів в Ерфурті.

Кадри оприлюднив російський telegram-канал.

Автори російського каналу заявили про спалення «нашими людьми» військової техніки, яка нібито належала українській армії та була вивезена до Ерфурту на технічне обслуговування.

На відео горить щонайменше шість вантажівок Rheinmetall MAN різних модифікацій. Однак на їх бортах добре помітно характерні хрести Бундесверу та німецькі автомобільні номери, що свідчить про їх приналежність до ЗС Німеччини.

Враховуючи тип техніки, можна припустити, що вона належала частині стратегічного логістичного командування Бундесверу, що розташоване в Ерфурті. Воно відповідальне за координацію логістичних операцій, транспортування, постачання та навчання логістичних підрозділів.

Самі ж вантажівки мали знаходитись на території військової частини, що в свою чергу крім самого факту диверсії також тягне за собою проникнення на військовий об'єкт Німеччини.

«Мілітарний» пише, що росія розгорнула активну підривну та розвідувальну діяльність своїх спецслужб на території Німеччини. Так, у квітні минулого року німецька спеціальна поліція затримала двох росіян німецького походження, які займались зйомкою чутливих військових об'єктів та готували серію вибухів на об'єктах військової інфраструктури, оборонних підприємствах та промислових об'єктах.

У той же період німецькою контррозвідкою був викритий 54-річний капітан Бундесверу, який передавав російській стороні інформацію військового характеру.

Вже цього року на борту нового німецького корвета F266 Emden було здійснено диверсію — невідомі засипали кілька десятків кілограмів металевої стружки в один із дизельних двигунів. Втручання було вчасно виявлене, однак у протилежній ситуації це могло б привести до серйозної шкоди силовій установці і тривалого виведення корабля з ладу.