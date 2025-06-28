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Російські загарбники здійснили чергову повітряну атаку по Харкову, фото: УНН
Рашисти вдарили безпілотником по Харкову, спалахнула пожежа — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n207413-rashysty-vdaryly-bezpilotnykom-po-harkovu-spalahnula-pojeja-ova.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 28 червня, ввечері здійснили чергову повітряну атаку по Харкову.
Внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА спалахнула пожежа у Київському районі міста. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Попередньо, у Київському районі Харкова спалахнула пожежа — наслідки падіння уламків ворожого БпЛА, — зазначив він.
Згодом Синєгубов повідомив, що внаслідок «прильоту» ворожого безпілотника горить дах приватного будинку у Київському районі. Також, за попередньою інформацією, є постраждалий.
На місці працюють бригади ДСНС та медики.
Згодом мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі повідомив, що, за уточненою інформацією, у Харкові прильотів не було.
Сьогодні від ворожих обстрілів страждало передмістя, — зазначив він.