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Ракурс
Російські загарбники здійснили чергову повітряну атаку по Харкову, фото: УНН

Рашисти вдарили безпілотником по Харкову, спалахнула пожежа — ОВА

28 чер 2025, 21:12
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Російські загарбники сьогодні, 28 червня, ввечері здійснили чергову повітряну атаку по Харкову.

Внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА спалахнула пожежа у Київському районі міста. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Попередньо, у Київському районі Харкова спалахнула пожежа — наслідки падіння уламків ворожого БпЛА, — зазначив він.

Згодом Синєгубов повідомив, що внаслідок «прильоту» ворожого безпілотника горить дах приватного будинку у Київському районі. Також, за попередньою інформацією, є постраждалий.

На місці працюють бригади ДСНС та медики.

Згодом мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі повідомив, що, за уточненою інформацією, у Харкові прильотів не було.

Сьогодні від ворожих обстрілів страждало передмістя, — зазначив він.

Джерело: Ракурс


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