«Шахеди» влучили поряд з будівлею ТЦК. Фото: ДСНС

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Армія росії вдарила поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі.

У понеділок, 30 червня, ворожий ударний безпілотник влучив поряд з будівлею одного з районних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Військовослужбовці та цивільні працівники ТЦК на той момент не здійснювали прийом і перебували в укритті. Про це Сухопутні війська ЗСУ повідомили в Telegram.

Зазначається, що поранення дістали цивільні, які перебували поряд з місцем ворожої атаки. На місці події працюють екстрені служби, а постраждалим надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, 30 червня внаслідок влучання російських «Шахедів» у Кривому Розі виникла пожежа. Поранення дістали троє осіб. У важкому стані перебуває 52-річний чоловік. На місці медичну допомогу отримали 44-річна жінка та 54-річний чоловік. Їхній стан задовільний.