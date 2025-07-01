Сирський заборонив розміщення військових у наметових містечках в навчальних центрах

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про заборону скупчення особового складу, військової техніки та розміщення військовослужбовців у наметових містечках в навчальних центрах.

За його словами, на локаціях підготовки споруджуються нові укриття, бліндажі та інші захисні споруди. Реалізуються додаткові інженерні рішення, спрямовані на захист наших воїнів, які готуються, тренуються та відновлюються.

Про це Сирський розповів на щомісячній службовій нараді щодо підвищення якості підготовки у Збройних силах, посилення безпеки у навчальних центрах та інших проблемних питань.

Крім того, термін базової загальної підготовки буде збільшено — до 51 дня (порівняно з 49 днями наразі). Дві доби буде додано для навчання військовослужбовців протидії ударним БпЛА противника.

За напрямок підготовки військових відтепер відповідатиме новопризначений заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-майор Ігор Скибюк.